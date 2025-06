Mit Changan kommt ein weiterer chinesischer Hersteller nach Europa. Als erste Modelle kommen der Deepal S07 und S05, zwei klassisch gezeichnete SUV, auf den Markt. Zunächst startet das Unternehmen in Norwegen, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Großbritannien. Später wird auch die Premiummarke Avatr, dessen Designzentrum in München angesiedelt ist, folgen.

Für die nächsten drei Jahre sind sechs weitere Modelle angekündigt. Der europäische Markteintritt ist langfristig angelegt, um Vertrauen in die Marke aufzubauen. Gleichzeitig plant Changan, 20 Fabriken außerhalb Chinas aufzubauen, von denen neun bereits produzieren. In Thailand wurde gerade die erste für Elektromobile ausgelegte Fabrik außerhalb Chinas eröffnet. Über einen europäischen Produktionsstandort wird nachgedacht, und die Entscheidung über den Standort wird demnächst fallen. In den kommenden fünf Jahren will die Marke in die Top Ten der internationalen Hersteller aufsteigen. (aum)