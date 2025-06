Land Rover ruft die „Defender Trophy“ ins Leben

Land Rover startet mit der internationalen „Defender Trophy“ einen neuen Wettbewerb für abenteuerfreudige Menschen. Parallel dazu legt die Marke das Sondermodell „Trophy Edition“ des 110 auf, das seine Premiere an diesem Wochenende auf der Messe „Allrad & Abenteuer“ in Bad Kissingen feiert. Besucher haben die Möglichkeit, Stefan Auer – Sieger der Camel Trophy 1997 in der Mongolei – zu treffen. Zudem wird ein originaler Defender 110TD des italienischen Teams gezeigt, der an der 1988er Camel Trophy Sulawesi teilnahm.

Die Defender Trophy beginnt im Frühjahr 2026 mit regionalen Qualifikationsrunden für das globale Finale, das gemeinsam mit dem Naturschutzpartner Tusk in Afrika ausgerichtet wird. Voraussetzungen zur Teilnahme ist ein Mindestalter von 23 Jahren. Interessenten müssen außerdem in einem teilnehmenden Land wohnen, 50 Meter schwimmen können, Auto fahren und international reisen dürfen sowie fließend Englisch sprechen. Weitere Informationen und alle Teilnahmevoraussetzungen für die Defender Trophy finden sich auf der Webseite www.landrover.de/defender/defender‑trophy/index.html.



Den Defender 110 Trophy Edition bietet Land Rover wahlweise in den exklusiven Farben Deep Sandglow Yellow und Keswick Green sowie mit einer expeditionstauglichen Ausstattung an. Ein kontrastierendes Finish in Gloss Black zeigen die Motorhaube, die unteren Karosserieseiten, die Bremssättel und die hinteren Abschleppösen. Deep Sandglow Yellow ist eine moderne Interpretation jener Farbe, die der Defender bei internationalen Trophy‑Events besaß, während Keswick Green die ländliche Umgebung seiner britischen Heimat würdigt. Beide Farben können optional mit einer matten Schutzfolie versehen werden. Die Ausstattung des Defender 110 Trophy Edition umfasst 20‑Zoll‑Leichtmetallräder in Gloss Black mit All‑Terrain‑Reifen, einen dunklen Ladekantenschutz hinten, Radlaufeinfassungen ebenfalls in Gloss Black und einen schwarzer Unterfahrschutz vorn.



Trophy-Logos befinden sich auf der Motorhaube und der C‑Säule sowie ein Trophy‑Emblem am Heck. Es gibt spezielle beleuchtete Trophy-Einstiegsleisten und Windsor-Ledersitze in Ebony. Der sichtbare Querträger mit lasergravierten Endkappen und Trophy-Logo ist in Karosseriefarbe lackiert. Das optionale Trophy Pack bietet unter anderem zusätzlich einen Expeditions‑Dachgepäckträger, eine ausfahrbare Leiter für Zugang zum Dach und einen seitlichen Außenträger für verschlammte, nasse oder sandige Gegenstände. Klassische Schmutzfänger für vorn und hinten sowie eine erhöhte Luftansaugung sind ebenfalls erhältlich.



Angetrieben wird das Sondermodell vom Reihensechszylinder D350 mit drei Litern Hubraum und Mildhybrid‑Technologie, der 350 PS (257 kW) und 700 Newtonmeter Drehmoment in der Spitze liefert. Die Preise beginnen bei 110.300 Euro. (aum)