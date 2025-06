Das Liegerad für die lange Reise

HP Velotechnik stellt auf der Eurobike (25.–29.6.) in Frankfurt sein neues Scorpion fx 26 vor. Das Liege-Dreirad bietet gegenüber dem fx 20 mehr Platz fürs Gepäck, mehr Federweg, mehr Bodenfreiheit und einen höheren Sitz und erhöht so die Reisetauglichkeit. Mit 150 Kilogramm Zuladung bewegt sich das Scorpion fx 26 im Bereich mancher Cargoräder. Das Gepäck kann auf neun Aufnahmepunkte verteilt werden.

Dank des Komponentenbaukastens sind sieben verschiedene Gangschaltungen und elf Kombinationen von vier Elektromotoren mit unterschiedlichen Schaltungen für den Antrieb möglich. 16 Zentimeter Bodenfreiheit, zehn Zentimeter Federweg und das 26 Zoll große Hinterrad versprechen hohen Fahrkomfort auch auf rauer Piste. Die Spurweite beträgt 78 Zentimeter. Die Standardsitzhöhe beträgt 38 Zentimeter, alterativ gibt es die Option „Hoher Sitz“ mit 49 Zentimetern für mehr Blick auf die Umgebung.



Das HP Velotechnik Scorpion fx 26 ist als Faltrad konzipiert. In etwa einer Minute lässt sich der Rahmen für den Transport in der Bahn oder mit dem Auto von 221 Zentimetern Länge und 83 Zentimetern Breite auf 111 x 83 x 66 Zentimeter bringen. In den Handel kommt das Liegerad im September, die Preise beginnen bei 4790 Euro. Die Pedelec-Ausführungen mit Motor beginnen bei 6280 Euro. (aum)