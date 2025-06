Zwei Elbmetropolen verwandeln sich in Harley-Hochburgen

Zwei Großstädte verwandeln sich auch in diesem Sommer wieder in Harley-Davidson-Hochburgen. Vom 27. bis 29. Juni werden in Hamburg und vier Wochen später vom 25. bis 27. Juli in Dresden jeweils wieder die „Harley Days“ gefeiert. Bei beiden Veranstaltungen gibt es eine bunte Mischung aus Probefahrten, Fahrzeugausstellungen, Custom Bike Show, Händlermeile und Live-Musik sowie Stuntshow geführten Touren durch das Umland.

Neu ist der Used Bike Market in Hamburg mit Gebrauchtmotorrädern für alle, die ihre Maschine verkaufen wollen oder eine Harley suchen. Die Veranstaltung am Großmarkt in der Hansestadt gilt als größte städtische Motorradveranstaltung auf dem europäischen Kontinent. Mit dabei sein wird auch Kolja Rebstock, Senior Vice President International der US-Kultmarke. Und die Parade am Sonntag, an der auch Fahrer anderer Marken teilnehmen können, wird Peter Maffay anführen.



In Dresden auf dem Messegelände wiederum gibt es unter anderem einen Offroad-Parcours für Fahrten mit der Pan America 1250. Beratung zum Thema Fahrwerke gibt es vor Ort ebenfalls und auf Wunsch werden auch gleich die Fahrwerkskomponenten getauscht. Zum Zelten steht ein Campground zur Verfügung.



Das Tagesticket für die Hamburg Harley Days kostet 14 Euro, für das gesamte Wochenende werden 24 Euro berechnet. Im Online-Vorverkauf spart man jeweils zwei Euro.

Wer unter 18 ist, hat freien Eintritt – am Sonntag gilt das für alle Besucher. Zwischen der

legendären Reeperbahn und dem Veranstaltungsgelände verkehren in diesem Jahr

Shuttlebusse, damit die Party auch außerhalb des Großmarkts weitergeht. Tickets und

weitere Informationen gibt es unter www.hamburgharleydays.



In Dresden gibt es ein Tagesticket ab 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre dürfen umsonst auf das Gelände. Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es unter harley-days-dresden.de im Internet. (aum)