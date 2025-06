Hyundai im Legoland erfahren

Im Rahmen der Kooperation mit Legoland Deutschland verlost Hyundai auf seiner Internetseite vier Tickets für den 19. oder 20. Juli 2025. An dem Wochenende stehen im Rahmen der „Erfahre Hyundai“-Tage Erlebnisse für die ganze Familie im Vordergrund. So können zum Beispiel an verschiedenen Stationen Rätsel gelöst werden. Für das richtige Lösungswort winken Preise. Zusätzlich können die Besucher an diesem Tag zahlreiche Hyundai-Modelle erleben, die im ganzen Park ausgestellt sind. So auch der Hyundai Inster, der sowohl am Parkeingang als auch mit einer speziellen Folierung an der Legoland-Fahrschule steht. Er ist aktuell mit 3845 Zulassungen im Zeitraum von Januar bis Mai Deutschlands erfolgreichster Elektro-Kleinwagen. Im vergangenen Monat schaffte es der Inster außerdem erstmals in die Top Ten der Elektrozulassungen.

Die Legoland-Fahrschule von Hyundai ermöglicht Kindern zwischen sieben und 13 Jahren, sich auf kleinen Elektrofahrzeugen auszuprobieren. Sie lernen Verkehrsregeln und -zeichen. Am Ende winkt der „Legoland-Führerschein“. Für die noch Jüngeren ab drei Jahren gilt es, mit Geschick einen Ovalkurs sicher zu umrunden.



Die beliebte Legoland-Parade an ausgewählten Samstagen wird in diesem Jahr von einem bunt folierten Ioniq 6 angeführt. (aum)