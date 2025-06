Kia bündelt seine Apps

Kia hat in Europa mit der Einführung seiner neuen App begonnen. Sie kommt damit erstmals außerhalb Koreas zum Einsatz und fasst mehrere bisherige Anwendungen der Marke zusammen: Kia Connect, Kia Charge, Kia Warranty Book (Informationen zum Garantiestatus des Fahrzeugs) und Kia Owner's Manual (Benutzerhandbuch). Die Bedienoberfläche soll besonders nutzerfreundlich sein.

Die Kia-App bietet unter anderem die Fernsteuerung von Fahrzeugsystemen, etwa das Starten des Fahrzeugs, das Klimatisieren des Innenraums inklusive Vorprogrammierung, Beheizen von Außenspiegeln und Frontscheibe, Ver- und Entriegeln der Türen, Bedienen von Fenstern, Beleuchtung und Hupe sowie Überprüfen des Ladestatus. Weitere Anwendungen sind die Navigation und Analyse des Fahrverhaltens, das Lademanagement für Elektroautos und Plug-in-Hybride sowie die Wartungs- und Serviceplanung.



Wenn sich der Nutzer mit seinen bestehenden Kia-Zugangsdaten erstmals in die Anwendung einloggt, werden alle Daten, persönlichen Informationen und Einstellungen automatisch von den bisherigen Apps in die Kia App übertragen. Die neue Plattform ermöglicht auch einen gemeinsamen Zugang verschiedener Personen, so dass auch weitere Nutzer des Fahrzeugs die Funktionen der App über das gleiche Konto nutzen können.



Für die Zukunft plant Kia, die Funktionen der App zu erweitern, um Geschäftskunden und Flottenmanager mit Tools zu versorgen, die auf den kommenden Kia PV5 – das erste PBV-Modell („Platform Beyond Vehicle“) der Marke – zugeschnitten sind. Weitere Dienste, wie etwa flexible Mobilitätslösungen über Kia Drive, sind ebenfalls in Entwicklung.



Da die Apps Kia Connect, Kia Charge, Kia Warranty Book und Kia Owner's Manual in 2025 auslaufen werden, empfiehlt das Unternehmen seinen Kunden, die neue App möglichst schnell zu installieren. (aum)