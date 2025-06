Tanken wird wieder teurer

Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Preise an den deutschen Tankstellen spürbar erhöht. Der Preis für einen Liter Diesel stieg im Schnitt nach Angaben des ADAC um 3,9 Cent. Er kostet im Mittel 1,589 Euro. Bei Super E10 kletterte der Preis um 2,4 Cent auf 1,692 Euro.

Ausschlaggebend für den Preisanstieg an den Zapfsäulen ist die Krise im Nahen Osten. So zog der Preis für ein Barrel der Sorte Brent binnen einer Woche um rund zehn Dollar auf nun fast 77 US-Dollar an. In Anbetracht dieses deutlichen Aufschlags befinden sich die Kraftstoffpreise nach Einschätzung des ADAC aber „insgesamt noch auf einem moderaten Niveau“. (aum)