Porsche setzt zwei neue Bestzeiten

Porsche hat mit dem Taycan Turbo GT zwei neue Bestzeiten gesetzt. Auf dem Road-Atlanta-Kurs im Bundesstaat Georgia sowie auf dem Yas Marina Circuit auf der Halbinsel Yas im Persischen Golf für das Spitzenmodell der Baureihe Rekorde in der Kategorie schnellstes Serien-Elektroauto. Die Wetterbedingungen auf beiden Strecken waren höchst unterschiedlich: Während der Asphalt in Road Atlanta bei Temperaturen um 24 Grad Celsius und leichtem Wind noch einige feuchte Stelle hatte und erst während des Rekordlaufs abtrocknete, wurde die Bestzeit in Abu Dhabi aufgrund der dort herrschenden Hitze in der Nacht erzielt.

Rennfahrer Patrick Long umrundete mit dem Taycan Turbo GT, der mit dem Weissach-Paket ausgestattet war, auf dem knapp 4,1 Kilometer langen Kurs von Road Atlanta in 1.27,1 Minuten. Er überbot den 2020 aufgestellten Rekord des Taycan Turbo S (1:33,8 Minuten) um über sechs Sekunden.



Der in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimatete GT-Rennfahrer und Rennfahrer-Ausbilder Ramez Azzam bewältigte die 5,3 Kilometer lange Formel-1-Strecke in Abu Dhabi in 2:07,2 Minuten. Er lag damit nur 1,1 Sekunden über dem absoluten Rundenrekord für Tourenwagen, holte aber die beste jemals von einem Elektroauto gefahrene Zeit.



Der Porsche Taycan Turbo GT erzielt kurzfristig eine Leistung von über 809 kW (1100 PS). Mit dem „Attack Mode“ ist für je zehn Sekunden auf Knopfdruck eine Mehrleistung von bis zu 120 kW (163 PS) abrufbar. Das System ähnelt in seiner Funktion den Rennwagen, die Porsche in der Formel E einsetzt. (aum)