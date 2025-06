Heute beginnen die Festspiele für Fahrer, Landschaft und alte Autos

Apollo Tyres bleibt „offizieller Reifenpartner“ der legendären Mille Miglia-Oldtimerrallye in Italien. Das Unternehmen setzt so die Partnerschaft fort, die 2017 begründet wurde. Die neue Vereinbarung sieht vor, dass die Premiummarke Vredestein des Unternehmens bis 2027 auf der Rallye beworben wird. Auch in diesem Jahr wird der ehemalige Formel-1-Star und dreimaliger Grand-Prix-Gewinner Giancarlo Fisichella bei der Mille Miglia antreten – dieses Mal mit einem Fiat 1100/103 TV Berlina mit Vredestein Sprint Classic-Reifen. Fisichella wird bis mindestens August 2026 Markenbotschafter von Vredestein bleiben.

Während der 41. Ausgabe der Rallye vom 17. bis 21. Juni treten mehr als 300 Oldtimer für die 1000 Meilen lange Route von Brescia nach Rom und zurück an. Die Rallye, die als La corsa più bella del mondo (das schönste Rennen der Welt) bekannt ist, hat neben dem Rennen an sich kulturelle und architektonische Highlights zu bieten und zieht Teilnehmer und Autofans aus der ganzen Welt an. Um teilnehmen zu können, muss jedes Auto vor dem 31. Dezember 1957 hergestellt worden sein und eine Marke tragen, die an den ursprünglichen Mille Miglia-Rennen zwischen 1927 und 1957 teilgenommen hat. Zusätzlich zur großen Mille Miglia-Rallye ist die Marke Vredestein auch bei der Coppa delle Alpi und der Mille Miglia Experience Italy vertreten.



„Jetzt, im achten Jahr der Zusammenarbeit sind wir stolz, unsere Partnerschaft mit der

Mille Miglia weiter auszubauen – eine Veranstaltung, bei der das Automobilerbe auf einmalige Weise gefeiert wird“, sagt Yves Pouliquen, Vice President Commercial EMEA bei Apollo Tyres Ltd. und fügt an: „Unsere Vredestein Classic-Serie wurde für Kenner entwickelt, die sowohl Stil als auch Leistung erwarten. Es gibt keine bessere Bühne, um dies zu zeigen als das schönste Rennen der Welt.“ (aum)