Mehr Sound auf vier Rädern als in den eigenen vier Wänden

Eine Serie von Sondermodellen mit besonderen Designelementen und verbesserter Ausstattung will Ford in Zukunft anbieten. Erstes Beispiel dieser „Ford Collection“ dieser Serie von Sondermodellen bildet die Sound Edition mit einem verbesserten B&O Performance Sound System. In diesen Modellen sollen die Insassen mehr Audioqualität erleben, als die meisten Menschen in ihren eigenen vier Wänden gewohnt sind.

Als Basis dient bei Puma Gen-E und Kuga das als Option bestellbare B&O Premium Audio Systems mit zehn Lautsprechern und 575 Watt Leistung als Option. Die Sound Edition-Modelle heben diese Leistung auf ein höheres Niveau, dank Hardware-Upgrade mit einem akustischen Tuning-Programm. Die Gesamtausgangsleistung wuchs beim Puma auf 650 Watt erhöht, beim Kuga auf 700 Watt. Jedes Sound Edition Modell wurde von den Toningenieuren des Audioexperten Harman zusätzlich einem Tuning-Programm unterzogen.



Optisch sind die Innenräume der Sound Edition so gestaltet, dass sie sowohl innen als auch außen Wärme und Licht ausstrahlen. Neue Sitzbezüge in Metal Grey mit hellgrauen Türverkleidungen und einem Kontrast zwischen hellen und dunklen Oberflächen auf dem oberen und unteren Armaturenbrett sollen diesen Eindruck verstärken. Außen sollen spezielle Leichtmetallrädern in Magnetite die Blick auf sich ziehen. Zur Wahl stehen drei Außenfarben. Das Dach und die Aßenspiegelkappen sind in Schwarz lackiert.



Der Puma Gen-E und die Puma Sound Edition sind ab sofort bestellbar, die Kuga Sound Edition folgt später im Jahr. (aum)