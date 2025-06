Schulteams treten mit aufgepeppten Modellautos an

Toyota Motor Europe geht in eine Partnerschaft mit der H2 Grand Prix Foundation (H2GP) für die Förderung der Bildung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Praxisnahe Lernangebote sollen das Verständnis für erneuerbare Energien vertiefen. Im Rahmen des H2GP-Programms erhalten Schulen Lehrmaterialien. Dazu gehören auch Bausätze für Modellautos mit Wasserstoffantrieb, die von den Schülern weiterentwickelt werden sollen. Das Programm mündet in eine Rennserie, bei der Schulteams mit ihren selbstgebauten Modellfahrzeugen gegeneinander antreten.

Der Startschuss für die Aktivitäten fällt im September 2025 mit der Auslieferung der Materialien an die teilnehmenden Schulen. Erste Trainingsrennen sind für Anfang 2026 geplant, das große Finale des H2 Grand Prix soll im Mai 2026 stattfinden. Die Zusammenarbeit ist Teil des europäischen Programms „Girls STEAM the Future“, das sich dem geringen Frauenanteil in naturwissenschaftlich-technischen Berufsfeldern widmet und die Vielfalt in technischen Funktionen bei Toyota fördern soll. (aum)