Geschmeidiger Fahrkomfort plus Sportwagen-Leistung

Geschmeidigen Fahrkomfort und Sportwagen-Leistung verspricht Abt für sein neues Body Control. Das kombiniert das bekannte Abt Level Control (ALC) mit einer von Abt optimierten aktiven Wankstabilisierung (eAWS). Diese Kombination soll zu perfekter Straßenlage, reduzierter Karosserieneigung und gutem Federungskomfort führen. Das System reguliert Karosseriebewegungen in Echtzeit, passend zur jeweiligen Fahrsituation. Dabei bleibt die Sicherheit erhalten, der Restfederweg wird berücksichtigt und die geschwindigkeitsabhängige Höhenanpassung sorgt für eine passende Bodenfreiheit.

Das ALC ermöglicht eine geschwindigkeitsabhängige Höhenanpassung je nach gewähltem Modus. Bereits Im Comfort-Modus wird das Fahrzeugniveau gegenüber der Serienvariante um bis zu 25 Millimeter abgesenkt. Im Dynamic-Modus erfolgt eine geschwindigkeitsabhängige Tieferlegung um weitere 15 Millimetern, nicht nur wegen der sportlicheren Optik, sondern auch für verbesserte Aerodynamik und präziseres Fahrverhalten. Während im Stand eine Absenkung von 60 Millimetern am Heck möglich ist, lässt sich das Heck des SUV-Flaggschiffs im Coffee-Modus um 80 Millimeter an Front und Heck absenken.



Die eAWS ergänzt die Funktionalität des ALC durch eine aktive Regelung der Karosseriebewegung bei hoher Fahrdynamik. Das System überwacht die Fahrsituation und reguliert die Wankbewegungen der Karosserie über je einen Stellmotor an beiden Achsen sowie die Dämpferhärte der einzelnen Stoßdämpfer pro Rad automatisch. Im Dynamic-Modus sorgt die gezielte Ansteuerung der Stabilisatoren und Dämpfer für ein sportwagenähnliches Handling mit deutlich reduzierten Wank- und Vertikal-Bewegungen. Im Comfort-Modus wird durch eine weichere Abstimmung ein spürbar höherer Fahrkomfort erreicht.



Das ABT Body Control ist für den Q8 TFSI e Hybrid, SQ8 und RSQ8 mit Luftfahrwerk und serienmäßiger eAWS verfügbar. Erhältlich ist das ABT Body Control inkl. ALC und eAWS für 5490 Euro plus Montage und TÜV-Abnahme. (aum)