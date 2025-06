Toyota sorgt für Bewegung bei den Basketballerinnen

Die „FIBA Women‘s EuroBasket 2025“ bekommt Unterstützung auf vier Rädern: Als offizieller Mobilitätspartner übernimmt Toyota die Fahrzeuglogistik für die Vorrundenspiele in Deutschland. Das Unternehmen stellt eine Flotte aus größtenteils elektrifizierten Fahrzeugen, um Nationalteams, Offizielle und VIP-Gäste zwischen Spielstätten, Unterkünften und Eventlocations zu transportieren. Die Meisterschaft beginnt am Mittwoch, 18. Juni 2025. Die deutschen Nationalspielerinnen tragen alle Vorrundenspiele in Hamburg aus. Sie starten am Donnerstag gegen Schweden ins Turnier. Weitere Vorrundengegner der deutschen sind Spanien (20. Juni) und Großbritannien (22. Juni). (aum)