Reger Reiseverkehr rund um Fronleichnam

Der Mittwoch vor Fronleichnam zählte im vergangenen Jahr zu den zehn staureichsten Tagen des Jahres. Auch diesmal dürfte auf den deutschen Autobahnen ab Mitte der Woche zeitweise dichter Verkehr drohen. Anlass ist der Feiertag Fronleichnam am Donnerstag, der in mehreren Bundesländern arbeitsfrei ist, darunter Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland sowie Teile Sachsens und Thüringens. Viele nutzen die Gelegenheit für einen Kurzurlaub oder für einen Einkaufstripp in die Bundesländer ohne Feiertag. Der ADAC rechnet bereits ab Mittwochnachmittag mit deutlich mehr Verkehrsaufkommen.

Hinzu kommt der Rückreiseverkehr nach den zweiwöchigen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg, weshalb sich am Sonnabend besonders viele Urlauber auf dem Heimweg befinden werden. Vor allem auf den Routen in Richtung Norden muss mit Staus gerechnet werden. Auch am Sonntagnachmittag wird es auf den Autobahnen voll werden. Dann kehren zahlreiche Kurzurlauber zurück. Besonders betroffen sind erneut die Fernstraßen im Süden sowie die Autobahnen rund um die Ballungsräume. Vergleichsweise ruhig wird hingegen der Freitag bleiben. (aum)