MAN startet Serienproduktion von E-Lkw

MAN hat in seinem Werk in München mit der Serienproduktion von Elektro-Lastwagen begonnen. Die Palette reicht von Zwölf- bis zum 50-Tonner. Gebaut werden die Fahrzeuge im Mischbetrieb auf der selben Fertigungslinie wie die Dieselmodelle. Bis zum Ende des Jahres will MAN rund 1000 Elektro-Lkw ausliefern. 700 Stück sollen bereits verkauft sein.

MAN hat zuvor bereits knapp 200 elektrische Vorserien-Lkw hergestellt und an Kunden übergeben. Der durchschnittliche Stromverbrauch betrug dabei 97 kWh pro 100 Kilometer. Je nach Batteriebestückung sind bis zu 740 Kilometer ohne Zwischenladen möglich. (aum)