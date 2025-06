Luca de Meo verlässt Renault

Mit Luca de Meo wird ein weiterer Vorstandsvorsitzender die Automobilbranche verlassen. Der Manager, der am Freitag vergangener Woche seinen 58. Geburtstag feierte, stand fünf Jahre lang an der Spitze des Renault-Konzerns. Er wird das Unternehmen offiziell am 15. Juli und zum Gucci-Mutterkonzern Kering wechseln. Renault teilte mit, dass die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet sei.

Der gebürtige Mailänder und studierte Betriebswirt hatte seine Karriere in der Automobilbranche bei Renault begonnen und war dann zu Toyota gewechselt. Anschließend war er für den Fiat-Konzern sowie die Volkswagen-Gruppe tätig, zuletzt als CEO von Seat.



Mit Carlos Tavares (Stellantis) und Wayne Griffiths, Nachfolger von de Meo bei Seat, haben in den vergangenen sieben Monaten zwei weitere prominente Vorstandsvorsitzende ihre Posten aufgegeben. (aum)