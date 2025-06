Für sauberen Motorsport

Der Treibstoff für die Rennwagen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Wochenende, das Ferrari vor Porsche gewann, wurde aus Resten der Weinernte gewonnen. Excellium Racing 100 von Total soll die CO2-Emissionen um 65 Prozent senken. Im nächsten Schritt in Richtung „sauberer Motorsport“ kommt Wasserstoff ins Spiel. Toyota zeigte in Le Mans den Rennwagen GR LH2 Racing Concept mit Wasserstoffantrieb.

Der mit flüssigem Wasserstoff angetriebene Prototyp nutzt als Basis das Hypercar Toyota GE010 Hybrid, mit dem Toyota aktuell an der Langstrecken-Weltmeisterschaft teilnimmt. Der GR LH2 Racing Concept wird von einem mit einem Hybridsystem gekoppelten 3,5-Liter-Motor angetrieben, der flüssigen Wasserstoff nutzt. Die genauen technischen Daten werden noch nicht veröffentlicht. Der Prototyp geht jetzt in den Testbetrieb, um Erkenntnisse für den Einsatz im Wettbewerb zu gewinnen. (aum/ww)