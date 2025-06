Ein abwechslungsreiches Wochenende rund um Motorsport und Tuning

Mit einem abwechslungsreichen Programm und rund 200 aktiven Rennfahrern feierte die Motorsport-Arena Oschersleben am Wochenende ihr „Fast Car Festival“. Die Besucher und Zuschauer bekamen jede Menge Autos auf und neben der Strecke zu sehen. Ein absoluter Publikumsmagnet waren am Samstagabend die Sprintrennen über die Achtelmeile mit über drei Dutzend Teilnehmern. Sieger wurde Hannes Winkler in seinem Golf 2 R30 Turbo mit 1300 PS. Er gewann 2000 Euro.

Beim dritten Lauf des NATC Sprint gingen 44 Fahrer an den Start, darunter mehrere Aufsteiger aus dem Youngster Cup, der ebenfalls ausgetragen wurde, sowie drei Fahrerinnen. Auch das German Time Attack Masters und eine Show der „AvD Drift Championship“ sowie eine Ausstellung mit über 80 getunten Fahrzeugen gab es zu sehen. Beim „Arena Training“ konnte außerdem selbst gefahren werden. Gridwalks, Sim-Racing, Autogrammstunden und vieles mehr gehörten ebenfalls zum Programm.



Weiter geht es in Oschersleben am ersten Juli-Wochenende mit dem mit dem zweiten Lauf der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschafti. Besucher haben auch in den beginnenden Sommerferien die Möglichkeit, die Outdoor-Kartbahn zu nutzen. Fest geplant sich auch zwei Skatertage am 28. Juli und 18. August. (aum)