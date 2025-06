Sie ist einfach zu bedienen, leicht zu händeln und bietet viel sinnvolles Zubehör für Alltag und Urlaub. Und bei all dem kommt auch der Fahrspaß nicht zu kurz. So lautete vor knapp drei Jahren das Fazit über die Triumph Tiger Sport 660. All jenen, denen 81 PS einfach nicht reichen wollen, bieten die Briten nun eine Alternative. Die 34 PS stärkere Tiger Sport 800. Der Motor ist neu entwickelt, die Instrumentierung und die Tugenden übernimmt sie aber von ihrer kleineren Schwester.

Auch der Dreizylinder mit dem größeren Hubraum begeistert mit stets angenehm berechenbarer linearer Leistungsentfaltung. Seine Spitzenwerte liefert die Triple zwar erst recht weit oben im Drehzahlband ab, aber dorthin muss man sich nicht unbedingt bewegen, denn der 798-Kubik-Motor baut schon früh mächtig Druck auf – nur eben alles etwas früher und spürbar kraftvoller als die 660.



Der 18,6 Liter große Tank steht für Reichweiten von gut 350 bis 400 Kilometer, so dass die Tiger Sport 800 neben flinker Fahrt auf Landstraße auch die Fernstrecke beherrscht. Auf der langen Etappe helfen die entspannte Sitzposition, der bequeme Sitz, der serienmäßige Tempomat, die verstellbare Scheibe und die witterungsabweisende Tankform. Erst ab 180 km/h verliert die Tiger Sport auf der Autobahn minimal die Contenance, wenn der zunehmende Fahrtwind ein wenig an Mensch und Maschine rüttelt.



Mit 11.795 Euro plus Nebenkosten ist die Tiger Sport 800 nur 2300 Euro teurer als ihr kleineres Vorbild. (aum)