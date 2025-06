Peugeot bringt wieder einen GTI

Er hatte hierzulande zwar nicht ganz den Kultstatus des VW Golf, aber auch in Deutschland ist der Peugeot 205 GTI legendär. Mit dem E-208 GTI lassen die Franzosen die Idee des sportlichen Kleinwagens nun wieder aufleben. Sein Elektromotor liefert 206 kW (280 PS), das sind über 120 PS mehr als der bisher stärkste Antrieb des E-208 und machen den GTI zum stärksten Kleinwagen. Sie beschleunigen das Fahrzeug in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Um die Leistung auch adäquat auf die Straße zu bringen ist die Karosserie des GTI drei Zentimeter tiefergelegt. Die Spur wurde vorne um 5,6 Zentimeter und hinten um 2,7 Zentimeter verbreitert. In den größeren Radkästen drehen sich 18-Zoll-Räder. Am unteren Ende des vorderen Stoßfängers wurde ein Spoiler angebracht, am Heck gibt es einen speziellen aerodynamischen Diffusor.



Die Farbe Rot trug bereits der 205 GTI. Sie setzt sich im Innenraum fort. Auch die Vordersitze mit den integrierten Kopfstützen sind eine Hommage an das Design der Sitze des Vorbilds. Das Lenkrad ist mit perforiertem rotem Leder in Kombination mit Alcantara und einem zentralen, ebenfalls roten Emblem versehen.



Der Peugeot E-208 GTI verfügt über ein in das Getriebe integriertes Sperrdifferenzial und bietet ein klassenbestes Leistungsgewicht von 5,7 Kilogramm pro PS. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt. Das Drehmoment beträgt 345 Newtonmeter. Ein spezieller Sport-Modus schaltet ein Teil der Assistenzsysteme für den Einsatz auf der Rundstrecke ab. Die Batterie mit einer Bruttokapazität von 54 Kilowattstunden soll im Alltag Reichweiten von rund 350 Kilometern ermöglichen. Der kleine sportliche Peugeot bietet außerdem eine V2L-Funktion zur Stromversorgung externer Geräte.



Die Markteinführung des E-208 GTI dürfte Anfang kommenden Jahres sein. Preise nannte Peugeot noch nicht. (aum)