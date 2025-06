Cupra-Garagen verwandeln sich in Creativo Paradiso

Die „City Garagen“ von Cupra in Berlin und München verwandeln sich in Kinosäle und Orte kultureller Begegnung. Gemeinsam mit dem Filmemacher Hermann Vaske wird dort das dokumentarische Kunstprojekt „Creativo Paradiso“ gezeigt. Im Rahmen der Dokumentale 2025 in Berlin (22.6.) und als offizielles Off-Event des Filmfests München (27.6.–6.7.) wird das neueste Werk bei exklusiven Vorführungen vorgestellt – begleitet von Pop-up-Ausstellungen mit Portraits der Dokumentationsreihe „Why Are You Creative?“.

Am 18. Juni (Berlin) und am 30. Juni (München) erwartet die Gäste mehr als nur Kino: Neben Hermann Vaske selbst nehmen prominente Gäste wie Schauspielerin Lilith Stangenberg und internationale Künstler wie Viktoria Modesta und Debi Mazar an der Veranstaltung teil. Sie werden musikalisch in Berlin von der Rap-Künstlerin Haiyti und in München von Kult-DJ Mark Reeder begleitet.



Geboten werden visuelle Installationen, cineastische Inspirationen aus der Dokumentationsreihe unter anderem mit David Lynch und Tilda Swinton, DJ-Sets und ein Get-together mit Kreativen aus Kunst, Film und Kultur. Moderiert werden die Abende von der kinoerfahrenen Julia Brandmann vom Soho House Berlin). (aum)