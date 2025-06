Neuer Golf-Rekord auf der Nordschleife

Volkswagen wird am 20. Juni im Vorfeld des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring den Golf GTI „Edition 50“ für das Jubiläum des legendären Kompaktsportlers im nächsten Jahr vorstellen. Es handelt sich um den bislang stärksten Serien-GTI, der bereits jetzt Geschichte geschrieben hat: Mit einem seriennahen Erprobungsträger des Editionsmodells hat Rennfahrer Benny Leuchter die legendäre Nordschleife in 7:46:13 Minuten umrundet. Kein VW mit Straßenzulassung war bislang schneller.

Auf Wunsch wird es den Golf GTI Edition 50 auch mit einem Performance-Paket geben, das unter anderem ein nochmals schärferes Fahrwerk und speziell für den Wagen entwickelte und besonders leichte 19-Zoll-Semislicks Potenza Race von Bridgestone beinhaltet. Montiert sind die Reifen auf ebenfalls sehr leichten Schmiederädern. Das verringert spürbar die ungefederten und rotierenden Massen. Der Rekordwagen war mit diesem Paket ausgestattet. Das war aus Sicht von Benny Leuchter der entscheidende Faktor.



Vor knapp zehn Jahren fuhr Leuchter mit einem 310 PS (228 kW) starken und frontgetrieben Golf GTI Clubsport bei einer internen Zeitmessung bereits einen ersten Rundenrekord für Volkswagen auf der Nordschleife: 7:49:21 Minuten. 2022 unterbot er die eigene Bestzeit mit dem allradgetriebenen Golf R „20 Years“ und 333 PS (245 kW) um knapp zwei Sekunden: 07:47:31. Bei beiden Rekorden startete die Runde auf der Nürburgring-Nordschleife fliegend vor der Tribüne T13. Start und Ziel für die Messung lagen dabei am Anfang und Ende der Tribüne, die ungefähr 200 Meter dazwischen wurden nicht mitgezählt. Bei den 7:46:13 Minuten des Golf GTI Edition 50 sind sie mitgefahren worden. Die vergleichbare Runde absolvierte der Wagen in einer Zeit von 07:41:27 Minuten. Bis zur Bestellbarkeit wird das Fahrzeug in der Kategorie „Vorserien-Modelle“ in der offiziellen Auflistung des Nürburgrings geführt. (aum)