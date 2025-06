Can-Am Canyon: Crossover auf drei Rädern

Can-Am hat sein Dreirad-Portfolio um ein neues Modell erweitert. Zur Ryker und Spyder gesellt sich der Canyon. Er gibt mit größerer Bodenfreiheit, bis zu 26 Zentimetern Federweg, Allroad-Rädern, Anti-Rutsch-Fußrasten und anderen Ausstattungsmerkmalen die Crossover-Version, die auch den einen oder anderen Feldweg oder die Schotterpiste nicht krumm nimmt. Der höhere Lenker kommt dem Fahren im Stehen entgegen. Vier Fahrmodi (Sport, Allroad, Rally, Normal) passen den Motor, das Stabilisierungssystem und die Servolenkung an die jeweiligen Fahrbedingungen an.

Als Antrieb dient der bekannte 1330-Kubik-Dreizylinder von Rotax mit 115 PS (85 kW). Den Canyon bietet Can-Am in drei Ausstattungen an. Zudem gibt es 25 spezielle Zubehörteile. Nur die Basisversion kommt ohne serienmäßige Koffer und Topcase. Die Preisliste startet bei 27.799 Euro.



Noch bis Anfang August ist die BRP-Marke mit ihren Dreirädern, die mit dem Pkw-Führerschein gefahren werden können, bei seinen Händlern in verschiedenen Städten auf Demo-Tour zum Probefahren. (aum)