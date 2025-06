„Fast Car Festival“ in Oschersleben

Tuning und Motorsport sowie Mitmachaktionen für die Besucher bietet von morgen bis Sonntag das „Fast Car Festival“ in der Motorsport-Arena in Oschersleben. Geboten werden Rennen, ein Show-and-Shine-Wettbewerb und Soundmessungen, Fahrten im Drift-Renntaxi und Sim-Racing sowie geführte oder freie Fahrten auf der Strecke. Ausgetragen werden Läufe der „AvD Drift Championship“, des „German Time Attack Masters“ und des Norddeutschen ADAC-Börde-Tourenwagen-Cups (NATC). Zudem gibt es ein Dragrace über die Achtelmeile.

„Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und außerdem laden die Händlermeile und „Meet the Driver Flächen“ zum Verweilen ein. Auch an die kleinsten Besucher ist mit Hüpfburg, Tret-Go-Karts und der Kidz Garage, wo man an echten Autos schrauben kann, natürlich gedacht.“, erläutert Projektleierin Sophie Haller. Zuschauer und Gästen haben außerdem die Gelegenheit, beim NATC durch die Startauftstellung sowie das Fahrerlager zu besuchen.



Tickets für die Veranstaltung gibt es ab 25 Euro, Kinder bis einschließlich zwölf Jahre haben freien Zugang. Am Samstagabend findet außerdem eine große Fahrerlagerparty statt, die auch separat für zehn Euro pro Person besucht werden kann. (aum)