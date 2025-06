Kia Ceed zum Schnäppchenpreis

Unter dem Motto „Last Minute“-Angebot bietet Kia den kompakten Ceed je nach Modell und Ausführung bis zu 6500 Euro günstiger an. Die Aktion gilt für den bei den Händlern und bei Kia Deutschland verfügbaren Bestand an noch nicht zugelassenen Neufahrzeugen, richtet sich an Privat- und Gewerbekunden und ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar. Die Fahrzeuge können gekauft, finanziert oder geleast werden, Bestellung und Zulassung müssen bis spätestens 30. Juni 2025 erfolgen. Kostenlose Probefahrten können vorab gebucht werden. Die Preise starten bei 26.990 Euro für die Limousine und bei 27.990 Euro für den Kombi. (aum)