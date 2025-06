BMW streicht einen XM

BMW bietet den XM ab sofort nur noch in zwei statt drei Ausführungen an. Der XM mit 653 PS (480 kW) fällt mit dem Modelljahreswechsel aus dem Programm. Neben dem 50e mit elektrifizierten Sechszylinder gibt es als bislang stärksten Serien-BMW überhaupt weiterhin den XM Label. Sein Hybridsystem kombiniert einen 585 PS (430 kW) starken V8 mit einem in das Acht-Gang-Steptronic-Getriebe integrierten Elektromotor, der bis zu 145 kW (197 PS) leistet. Zusammen mobilisieren sie 748 PS (550 kW) und 1000 Newtonmeter Drehmoment. Damit beschleunigt der BMW XM Label in 3,8 Sekunden von null auf auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist elektronisch auf 250 km/h begrenzt, kann aber mit dem optionalen „M Driver’s Package“ um 40 km/h angehoben werden.

In Europa besitzt der BMW XM Label jetzt serienmäßig 22 Zoll große Bicolor-Doppelspeichen Leichtmetallräder mit Mischbereifung. Sie ersetzen die bisherigen 21-Zoll-Räder. Optional ist ein 23 Zoll großes Rad in Schwarz verfügbar. Die Ladeleistung bei Wechselstrom wird auf elf Kilowatt angehoben. Der Basispreis für den V8-Plug-in-Hybrid beträgt 183.400 Euro. Der BMW XM 50e kostet rund 50.000 Euro weniger. (aum)