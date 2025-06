Subaru ist für Outdoorerlebnisse gerüstet

Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr erweitert Subaru seinen Auftritt bei der „Abenteuer & Allrad“ (19.–22.6.) in Bad Kissingen. Auf einer der weltweit bedeutendsten Offroad- und Outdoormessen präsentiert sich die Marke auf einer mit 232 Quadratmetern nahezu doppelt so großen Fläche. Partner am Stand sind der österreichische Offroad- & Campingspezialist Horntools sowie die lokalen Subaru-Autohäuser aus Würzburg, Gemünden und Bamberg.

Mit einem speziellen Showcar unterstreicht Subaru unter anderem die Allradfähigkeiten des elektrisch angetriebenen Solterra. Neben einer auffälligen Voll-Folierung im Wilderness-Look wartet das Elektro-SUV mit geländetauglichen Offroad-Reifen und einem Themis-Dachzelt von Horntools auf. Auch der Forester fährt mit Dachzelt, Offroad-Reifen und spezieller Campingausrüstung wie Abdunklungselemente für die Scheiben, Matratzen und Ablagebox vor. Messebesucher können die sechste Modellgeneration, die in der Kategorie „Preis/Leistung“ unlängst zum „Allrad Auto des Jahres 2025“ gekürt wurde, zudem auf dem 110.000 Quadratmeter großen Offroad-Parcours testen. Der kompakte Crosstrek mit Offroad-Zusatzausrüstung und der Outback mit Hunderampe sowie Dachmarkise runden den Messeauftritt des japanischen Allradspezialisten ab, der sein 70-jähriges Bestehen feiert. Gemeinsam mit Horntools veranstaltet Subaru in Bad Kissingen auch ein Gewinnspiel.



Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag (22. Juni) schließen die Tore eine Stunde früher. Die Tageskarte kostet 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Dauer- und Familienkarten sind für 50 Euro erhältlich. Kinder bis acht Jahre haben freien Eintritt. (aum)