Von Bentley zu Alpine

Amel Boubaaya wird neue Pressechefin bei Alpine. Die bisherige Leiterin der Kommunikationsabteilung von Bentley tritt am 1. Juli die Nachfolge von David Gendry an, der das Unternehmen 2024 verlassen hat.

Amel Boubaaya hat einen Master-Abschluss der Universität Sorbonne und begann ihre Karriere 2007 bei Renault Sport Technologies im französischen Les Ulis. Seitdem war sie für verschiedene Automobilhersteller in unterschiedlichen Märkten und Positionen tätig. Sie begleitete beispielsweise die Einführung der Marke Infiniti in Europa und war in regionaler und globaler Funktion bei McLaren tätig, wo sie zehn Jahre lang in der Kommunikationsabteilung arbeitete. Zuletzt verantwortete sie die Kommunikation von Bentley in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika).



Als Vice President Communications und Mitglied des Managementkomitees berichtet Boubaaya an Christian Stein, Chief Communications Officer der Renault Group, sowie funktional an Philippe Krief, CEO von Alpine und Chief Technology Officer des Konzerns. (aum)