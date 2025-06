Skoda Enyaq RS Race: Ideengeber für künftige Serienmodelle

Auf Basis des Enyaq Coupé RS hat Skoda ein vollelektrisches Konzeptfahrzeug für den Motorsport gebaut. Die verwendeten Materialien und technischen Lösungen dienen auch als Ideen für künftige Serienmodelle. Der mit breiterer Spur sieben Zentimeter tiefer auf der Fahrbahn liegende Enyaq RS Race nutzt zahlreiche Bauteile aus nachhaltigen Biokomposit-Materialien. Sie erzielen vergleichbare Steifigkeit und Gewichtsvorteile wie Carbon-Werkstoffe und tragen maßgeblich dazu bei, dass die Studie über 300 Kilogramm weniger wiegt als die Serienversion des Coupé RS. Spezielle Schutzplatten am Unterboden verhindern, dass die Fahrzeugstruktur aufsetzt und schützen Fahrwerkskomponenten und Batterie.

Insgesamt 16 Komponenten des Konzeptfahrzeugs bestehen aus nachhaltigen Materialien. Dabei ersetzen natürliche Flachsfasern sowohl an der Karosserie als auch im Innenraum die sonst im Motorsport üblichen Carbon-Werkstoffe. Ein Beispiel ist Amplitex, ein technisches Verstärkungsgewebe aus nachwachsenden Flachsfasern aus europäischem Anbau. Diese miteinander verwebten Fasern reduzieren nicht nur Vibrationen im Innenraum und tragen zur Gewichtsreduzierung bei.



Die „Power Ribs“-Technologie von Entwicklungspartner Bcomp setzt auf extrem leichtgewichtige Hochleistungsfasern, die ebenfalls auf natürlichem Flachs basieren. Die 3-D-Struktur des Werkstoffs stabilisiert die dünnwandigen Karosserieteile und vereint maximale Steifigkeit mit minimalem Gewicht. Dieses Konstruktionsprinzip spart Rohstoffe, senkt das Gewicht der Bauteile und wegen des geringeren Materialeinsatzes auch die Herstellungskosten. Das Material weist eine vergleichbare Steifigkeit zu Kohlefaser auf, setzt bei der Herstellung aber fast 85 Prozent weniger CO2-Emissionen frei. Skoda setzte den Werkstoff erstmals für große, komplexe Komponenten wie Frontflügel, Seitenwände und Stoßfänger ein. Außerdem griffen die Ingenieure bei Vorbereitung und Herstellung des Prototyps in großem Umfang auf 3-D-Druck zurück. Dabei verwendeten sie recycelte Materialien wie Nylonfasern und CO2-neutrale biologisch abbaubare Biopolymer-Garne. Heck- und Seitenscheiben des Concept Cars bestehen aus leichtgewichtigem Polycarbonat. Außerdem wich das serienmäßige Panorama-Glasdach des Enyaq Coupé RS komplett einem Bauteil aus Bioverbundstoff.



Für die verbreiterte Karosserie entnahmen die Techniker einzelne Karosserieteile aus der Serienproduktion, gestalteten sie grundlegend um und setzten sie wieder zusammen. Im Innenraum verstärkt der aus hochfestem Chrom-Molybdän-Stahl gefertigte Sicherheitskäfig die Karosseriestruktur und schützt die Insassen. Weitere Sicherheitsmerkmale des Concept Cars leiteten die Ingenieure vom Fabia RS Rally2 ab, beispielsweise die Rennsitze von Atech mit Sechspunktgurten, die Sicherheitstürfüllungen und den automatisch auslösenden Feuerlöscher. Wie in den Hybridfahrzeugen der Topkategorie Rally1 der Rallye-Weltmeisterschaft zeigen grüne und rote Lichter an beiden Seiten des Fahrzeugs den Status des Hochvoltsystems an.



Für den Einsatz auf Rallyepiste und der Rundstrecke passte die Skoda-Motorsportabteilung mehrere Komponenten gezielt an. Neben einer Hochleistungsbremsanlage besitzt das Concept Car statt der serienmäßigen Feststellbremse eine hydraulische Handbremse mit langem Hebel in Rallye-Manier sowie die Pedalerie aus dem Fabia RS Rally2. Das serienmäßige adaptive Fahrwerk mit Fahrprofilauswahl ersetzten die Entwickler durch ein spezielles Sportfahrwerk, das die individuelle Abstimmung der Dämpfer in Zug- und Druckstufe erlaubt. Zur Verbesserung von Handling und Beschleunigung ist der neue Enyaq RS Race mit Sperrdifferentialen an Vorder- und Hinterachse ausgestattet. Die Studie rollt auf 20-Zoll-Felgen und Niederquerschnittsreifen. Der Antriebsstrang mit zwei Elektromotoren und einer Systemleistung von 250 kW (340 PS) entspricht dem des Serienmodells. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h begrenzt, für die Beschleunigung von null auf 100 km/h benötigt der Race keine fünf Sekunden. (aum)