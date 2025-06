Banner steigert Absatz und Umsatz

Banner hat im Geschäftsjahr 2024/25 den Absatz um 200.000 Einheiten auf 4,2 Millionen Starter- und Bordnetzbatterien gesteigert. Der Umsatz kletterte um zehn Millionen Euro auf 312 Millionen Euro. Das österreichische Unternehmen geht von einem weiterhin stabilen Markt für Blei-Säure-Batterien in Europa aus. Während rückläufige Produktionszahlen für Neufahrzeuge zu einer etwas geringeren Nachfrage im Erstausrüstergeschäft führen, verlagert sich der Markt deutlich Richtung After Market. Grund dafür ist unter anderem das steigende durchschnittliche Fahrzeugalter, das in Europa mittlerweile um fast zwei Jahre zugenommen hat. Dieser Trend wirkt sich positiv auf den Bedarf im Ersatzgeschäft aus, da ältere Fahrzeuge häufiger neue Batterien benötigen. Hinzu kommt: Auch in modernen Elektrofahrzeugen bleibt die Blei-Säure-Batterie unverzichtbar. Über 90 Prozent aller Elektroautos sind derzeit mit einer 12-Volt-Bordnetzbatterie auf Basis der Blei-Säure-Technologie ausgestattet.

Außerdem kann sich Banner auf den eigenständigen Geschäftsbereich Energy Solutions für kundenspezifische Energielösungen stützen. Die drei Segmente der Business Unit – Traktion, Semitraktion und stationäre Energiesysteme – decken ein breites Anwendungsfeld ab: von Antriebsbatterien für Elektrostapler über Energiesysteme für Golfcarts und Hubarbeitsbühnen bis hin zu unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) für kritische Infrastrukturen. In den kommenden Jahren wird sich das Unternehmen strategisch verstärkt dem stationären Sektor widmen. (aum)