Discovery verfeinert den Sport

Discovery bietet den Sport im neuen Modelljahr mit verfeinertem Design und höherwertiger Ausstattung an. Den Einstieg bildet der Dynamic S, für den auch neu zusammengestellte Optionspakete für Freizeit und Komfort angeboten werden. Er ist vor allem an zahlreichen Karosserieakzente in Gloss Black erkennbar. Zudem bereichern die beiden Editionsmodelle Landmark und Metropolitan als Topausführung das Angebot. Die Preise beginnen bei 54.200 Euro.

Das neue Modell‑Flaggschiff Discovery Sport Metropolitan übernimmt Designelemente des größeren Schwestermodells Discovery Metropolitan und zeichnet sich beispielsweise durch den Marken-Schriftzug in Atlas Silver auf Motorhaube und Heckklappe sowie den in Indus Silver lackierten Unterfahrschutz vorn und hinten aus. Der Kühlergrill trägt einen markanten Einsatz aus Silber versehen, während die Tür-Einstiegsleisten mit einem „Metropolitan“-Logo verziert sind. Neue 20‑Zoll‑Leichtmetallräder in Diamond Turned mit Mehrspeichendesign sind optional auch in Gloss Black lieferbar.



Im Innern bietet der Metropolitan Windsorleder, 14‑fach elektrisch verstellbare Sitze mit Heiz‑ und Kühlfunktion, ein 650‑Watt‑Surround‑Soundsystem mit 14 Lautsprechern plus Zweikanal‑Subwoofer, den Innenrückspiegel mit Smart-View-Technologie für bessere Sicht bei voller Belegung des Fahrzeugs und das Luftreinigungssystem Plus.



Der Discovery Sport Landmark ist von außen am Bergketten‑Logo erkennbar, das erstmals auf dem Ur‑Discovery des Jahres 1989 angebracht war. Es ziert neben dem „Landmark“-Schriftzug auch die Aluminium‑Einstiegsleisten. Nachts wird es beim Entriegeln auch auf den Boden projiziert. Serie sind ein Panoramadach, Click-and-Go‑Halter für Mobilgeräte im Fond, eine Surround‑Kamera und die Dachreling. (aum)