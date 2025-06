Alfa Romeo beim America´s Cup unter vollen Segeln

Das italienische America´s Cup-Team Luna Rossa ist eine Speerspitze des internationalen Segelsports und ein Symbol für italienische Sportlichkeit. Dieser Ruf auf dem einen Sportgebiet passt gut zu seelenverwandten Marken mit Stärken auf einem anderen sportlichen Sektor. Gestern stellte sich die italienische Sportwagenmarke Alfa Romeo als Sponsor und Technologiepartner an die Seite des Teams für die 38. Auflage des America’s Cup. Der Golf von Neapel wird im Sommer 2027 zur Bühne für diese prestigeträchtige Regatta, bei der das Dabeisein zwar nicht alles bedeutet, aber in jedem Fall aufs Image einzahlt.

So sieht es auch Alfa in seinem Statement zur Begrüßung der Partnerschaft zwischen „zwei italiensiche Ikonen“. Den Automobilhersteller und das Regattateam verbinde eine gemeinsame Vision: technologische Innovation und sportliche Spitzenleistungen, die an Grenzen geht, heißt es dort. Dabei soll die Zusammenarbeit über gemeinsame Kommunikations-Kampagnen hinausgehen. Alfa Romeo und Luna Rossa entwickelt zusammen Lösungen in Schlüsselbereichen wie dem Einsatz innovativer Materialien, dem Leistungsmanagement und der Datenanalyse.



„Luna Rossa lebt Italien. Genau wie Alfa Romeo“, findet Santo Ficili, CEO Alfa Romeo: „Die Mannschaft teilt unsere Leidenschaft für Sport, unser Streben nach Spitzenleistungen und unser tiefes Gefühl für unsere Wurzeln.“ Das sieht auch Max Sirena so: Der Teamdirektor von Luna Rossa Parallelen: „Wir haben starke Wurzeln, italienische Tradition, Sportsgeist und das ständige Streben nach Spitzenleistungen gemeinsam. Wir teilen sogar unsere Markenfarbe: Rot.“



Schon bevor die America´s Cuper auf dem Wasser vor Neapel starten, treten Alfa Romeo und Luna Rossa bereits gemeinsam an. Mitglieder des Segelteams müssen sich an Land bewähren – in einem Alfa Romeo 1900 Super Sprint bei der Mille Miglia. Das Coupé aus dem Baujahr 1956 rollt dafür aus dem Werksmuseum in Arese an den Start der Oldtimer-Rallye, die vom 17. bis 21. Juni 2025 von Brescia in Norditalien nach Rom und zurück führt. (aum)