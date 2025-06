10.000 Cetrax von ZF

Sechs Jahre nach dem Start der Serienproduktion hat ZF den zehntausendsten elektrischen Nutzfahrzeugantrieb Cetrax gefertigt. Das System eignet sich besonders zur Elektrifizierung von konventionellen Bus-Modellplattformen und hat eine Dauerleistung von 175 kW (238 PS). ZF hat sich auch weitere Kundensegmente, etwa Terminal-Traktoren, als Anwendungsfelder erschlossen. Cetrax ist technologieoffen ausgelegt und kann sowohl rein batterieelektrisch als auch mit einer Brennstoffzelle betrieben werden. In etwa einem Jahr will ZF die zweite Generation seines E-Antriebs vorstellen, das Anwendungen in Nutzfahrzeugen bis zu 44 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ermöglichen wird. (aum)