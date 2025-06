Bis zu 350 Mazda MX-5 kommen nach Augsburg

Zum alljährlichen MX-5-Treffen in Augsburg werden am 28. Juni bis zu 350 Fahrzeuge aus allen vier Modellgenerationen erwartet. Veranstaltungsort ist das Automobilmuseum Frey, das gemeinsam mit dem Mazda-Tuning-Spezialisten SPS Motorsport die Organisation übernimmt. Im Teilnahmebeitrag von 18 Euro pro Person (Tageskasse 20 Euro) sind ein zugewiesener Parkplatz für den eigenen MX-5, ein Paket mit Präsenten, die Teilnahme an einem Gewinnspiel und der Eintritt in das Museum mit der größten Mazda-Sammlung außerhalb Japans inbegriffen. Die Teilnehmerzahl ist auf 350 Fahrzeuge begrenzt. Um vorherige Anmeldung wird bis zum 22. Juni gebeten (mazda-classic-frey.de). Auch Kurzentschlossene sind – sollte es noch freie Plätze geben – willkommen. (aum)