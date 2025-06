Alfa Romeo feiert sich

Alfa Romeo wird am 24. Juni 115 Jahre alt. Zwei Tage vor dem offiziellen Datum lädt das Werksmuseum Museo Storico Alfa Romeo im Mailänder Vorort Arese am Sonntag, 22. Juni, zur großen Geburtstagsfeier ein. Und es gibt noch mehr Gründe zum Feiern: Vor 50 Jahren gewann Alfa Romeo mit dem Tipo 33 TT 12 die Marken-Weltmeisterschaft auf der Langstrecke, die legendäre Giuletta wird ebenfalls 50 Jahre alt, die Giulia Sprint GTA wird 60, und der Alfa Romeo 1900 feiert seinen 75. Geburtstag. 40 Jahre alt wird der Alfa Romeo 75. Mit ihm feierte die Marke ihren 75. Geburtstag. Außerdem gewann Alfa Romeo vor 100 Jahren die erste jemals ausgerichtete Automobil-Weltmeisterschaft, 25 Jahre später wurde Werksfahrer Nino Farina mit dem Tipo 158 „Alfetta“ dann auch der erste Formel-1-Champion der Geschichte.

Der Vormittag startet im Museum mit einem Lehrgang zu Oldtimer-Rallyes, der in Zusammenarbeit mit dem italienischen Alfa-Romeo-Register konzipiert wurde. Teilnehmer erfahren in Theorie und anschließend in der Praxis auf der hauseigenen Teststrecke beispielsweise, wie Gleichmäßigkeits- oder Sollzeitprüfungen funktionieren. Eine abschließende Rallye ist für Teams mit serienmäßigen Alfa Romeo offen. Beim Treffen der Markenclubs diskutieren Repräsentanten aus aller Welt Pläne, Initiativen, Ideen und Vorschläge, um die Marke noch stärker erlebbar zu machen. Nach der Mittagspause steht ein Flashmob auf dem Programm: Auf der Teststrecke des Museums bilden 115 historische Alfa Romeo die Formation „AR115“. Damit verwandelt sich das Areal in ein Freilichtmuseum mit den wichtigsten Fahrzeugmodellen aus der Historie der Marke.



Eine Parade mit modernen Alfa Romeo Giulia GTA ehrt die historischen Giulia Sprint GTA, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiert. Im Saal „Giulia“ des Museums wird außerdem die Reihe mit Backstage-Vorträgen fortgesetzt, die jeden Monat ein anderes Thema anhand von Dokumenten aus dem Archiv von Alfa Romeo sowie den Erzählungen von Experten behandelt. Unter dem Motto „115 Jahre Alfa Romeo, 10 Jahre Museum“ werden Schlüsselmomente aus der Geschichte der Marke beleuchtet. Zudem wird auf das Projekt zur Neugestaltung des Werksmuseums vor zehn Jahren zurückgeblickt. Der Tag klingt mit einem geselligen Abend aus.



Alle Aktivitäten der Geburtstagsfeier sind im Eintrittspreis für das Museum enthalten. Reservierungen sind erforderlich und können per E-Mail (info@museoalfaromeo.com) vorgenommen werden. (aum)