Kein Cadillac war bislang stärker

Auch im Elektrozeitalter setzt Cadillac die Tradition fort, seine Performanceversion mit einem „V“ in der Modellbezeichnung zu krönen. So auch beim Lyriq-V, der im November in Europa in den Handel kommen soll. Es handelt sich zugleich um das bislang stärkste Serienfahrzeug der Marke. Der Lyriq-V mobilisiert 452 kW (615 PS) und 880 Newtonmeter Drehmoment. Das sind 64 kW (87) PS mehr als bei der Standardversion. Sie beschleunigen den Cadillac mit Dual Motor im „Velocity Max“-Modus in 3,3 Sekunden von null auf 100 km/h.

Mit dem individuell konfigurierbaren V-Mode können Parameter wie Beschleunigungsvermögen, Federung, Lenkung, Bremseingriff und Klangdesign personalisiert werden. Als Reichweite gibt Cadillac bis zu 470 Kilometer an. An einer 190-kW-Gleichstrom-Schnellladestation lassen sich nach Herstellerangaben in rund 15 Minuten fast 160 Kilometer nachladen.



Sein Europadebüt gibt der Cadillac Lyriq-V am Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans. Die Preisliste beginnt bei 108.809 Euro. (aum)