Der Motorsport-Nachwuchs dreht auf

Eine große Bühne bekommt der Motorsport-Nachwuchs am kommenden Wochenende beim „Fast Car Festival“ (13.–15.6.) in der Motorsport-Arena in Oschersleben geboten. Interessierten Heranwachsenden bietet sich hier außerdem die Möglichkeit, einmal die Einstiegsmöglichkeiten näher kennenzulernen.

Beim „NATC Youngster Cup“ werden Fahrer ab einem Alter von 15 Jahren in ihre Fahrzeuge steigen, um wichtige Punkte für die Meisterschaft zu sammeln. Auch Teilnehmer mit einer Race-Card können hier ohne eine Rennlizenz an den Start gehen und damit herausfinden, ob sie eine Motorsportlaufbahn einschlagen wollen. Hier werden mit den Interviews der Fahrer, dem Gang durch die Startaufstellung und den Serien der „AvD Drift Championship“ und des „Time Attack Masters“ gezeigt, wie ein Einstieg in den Motorsport gelingen kann. Durch die freien und geführten Fahrten können auch Besucher aktiv „Rennstreckenluft“ schnuppern.



Bereits vergangenen Woche hatten junge Motorsportler im Alter von 15-23 Jahre mit dem MSC Oschersleben die Chance, mit einem VW Up auf der Kartbahn ins Cockpit zu steigen. 30 Teilnehmer bereiteten sich zum Trainingstag auf die Saison des „Slalom Youngster Cups“ vor. Der Cup besteht aus neun Läufen, wobei das Finale am 25. Oktober in Oschersleben ausgetragen wird.



Aber nicht nur im Automobilbereich wird Nachwuchsarbeit betrieben. Am 28. und 29. Juni ist die Motorsport Arena Oschersleben erneut Austragungsort für den Mini- und Pocketbike-Cup des ADAC. Hier haben Motorradfahrer ab dem Alter von fünf Jahren die Möglichkeit an einem Wettbewerb auf verschiedenen Kartbahnen Deutschlands teilzunehmen. (aum)