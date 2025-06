Flixtrain bestellt 65 Hochgeschwindigkeitszüge

In Erwartung einer deutlichen Zunahme des Fernverkehrs auf der Schiene in Deutschland und Europa hat Flixtrain 65 Hochgeschwindigkeitszüge bestellt. Sie werden vom spanischen Hersteller Talgo gebaut, die Lokomotiven liefert Siemens. Die Züge erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h und sollen als erste in Deutschland einen barrierefreien Einstieg bieten. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 2,4 Milliarden Euro. Davon sind über eine Milliarde Euro bereits verbindlich zugesagt. (aum)