Teststrecke für induktives Laden von Lastwagen während der Fahrt

Auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Nürnberg, wenige Minuten von der Rastanlage Oberpfälzer Alb Nord entfernt, wird künftig das induktive Laden von Elektro-Lastwagen während der Fahrt getestet. Derzeit werden die Spulen in der Fahrbahn verlegt. Sie sollen einen Wirkungsgrad von über 90 Prozent haben. Erste Fahrversuche auf der mehrere hundert Meter langen Probestrecke zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Amberg-Westsollen beginnen in der zweiten Jahreshälfte.

Die Leitung des Projekts mit dem Namen „E|MPOWER“, an dem auch die Autobahn GmbH beteiligt ist, hat der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik (FAPS) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).



Erst kürzlich sind in Deutschland die drei vorhandenen Teststrecken mit Oberleitungsstrom für Lastwagen vom Netz genommen worden. (aum)