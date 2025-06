Vorschau: Ein neuer Player, ein Präsident, eine 800er und LPG

Mit Changan will ein weiterer chinesischer Autohersteller in Europa Fuß fassen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Millionen-Metropole Chongqing. Walther Wuttke ist dort hingereist und hat sich das Unternehmen einmal näher angeschaut.

Emmanuel Macron hat schon einen, nun sollen auch alle Europäer in den Genuss kommen: DS‘ neues Elektro-Flaggschiff No. 8 steht zur ersten Probefahrt bereit. Die vollelektrische Coupé-Limousine setzt auf Design, Komfort und Reichweite. Frank Wald hat sich ans Steuer gesetzt.



Auch Audi setzt die Elektrifizierung seiner Flotte fort. Erstmals bieten die Ingolstädter in der A5-Baureihe neben den reinen Verbrennern nun auch Plug-in-Hybrid-Modelle mit bis zu 110 Kilometern elektrischer Reichweite an. Und die vollelektrische Baureihe Q6 e-Ton-Baureihe durch die Coupé-Variante Sportback komplettiert. Frank Wald hat beide Modelle ausprobiert.



Ist Autogas, einst eine billige Alternative zum Benzin, heute noch sinnvoll? Wir sind eines der letzten Autos gefahren, die es noch ab Werk mit LPG-Motor gibt, den Dacia Sandero. Hilft der Kraftstoff wirklich Umwelt und Geldbeutel? Wir haben nachgerechnet.



Mit dem neuen Grandland hat Opel einen neuen Stil vorgegeben. Wie sich das Hybrid-Modell fährt, klärt Michael Kirchberger im Praxistest. Triumph hat mit der Tiger Sport 800 das Rezept der 660er in eine höhere Hubraumklasse transferiert und dazu gleich noch einen neuen Motor konstruiert, der begeistert. Der Allrounder erweist sich im Praxistest als bodenständiger Begleiter im Alltag und auf Reisen, der auf das eine oder andere Schmankerl im Wettbewerbsumfeld gut verzichten kann.



Die Woche geht dann mit einem Motorsport-Highlight zu Ende: Traditionell am zweiten Wochenende im Juni steht mit den 24 Stunden von Le Mans das berühmteste Langstrecken-Straßenrennen der Welt an.



Darüber hinaus halten wir Sie tagesaktuell über weitere Neuheiten und Entwicklung rund um Auto, Motorrad und andere Formen der Mobilität sowie in der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)