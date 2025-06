Der Honda Civic Type R dreht seine letzte Runde

Mit seinem mächtigen Heckflügel sticht er unter den Kompaktsportlern hervor. Nun dreht der frontgetriebene Honda Civic Type R nach 28 Jahren seine letzte Runde. Mit der auf lediglich 40 Fahrzeuge limitierten „Ultimate Edition“ verabschiedet sich das Modell nächstes Jahr aus Europa. Die Karosserie im Championship White zieren rote Aufklebern auf der Motorhaube und an den Fahrzeugseiten. Das Dach ist schwarz lackiert, der Spoiler und die Einstiegsleisten bestehen aus Carbon. Der Werkstoff findet sich an der Mittelkonsole. Türverkleidungen, Getränkehalter, Mittelkonsole, Fußraum und der Bereich unter den Sitzen werden mit einer Zusatzbeleuchtung betont. Beim Öffnen der Vordertüren wird das „Type R“-Logo in Farbe auf den Boden projiziert.

Jeder Käufer erhält eine Geschenkbox mit einem nummerierten Emblem von 1 bis 40, einem Schlüsselanhänger aus Carbon sowie spezielle Fußmatten und eine Fahrzeugabdeckung. Eine Preis teilte Honda noch nicht mit. (aum)