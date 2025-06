Weitere Münzen zum 70. Geburtstag des Citroën DS

DS Automobiles und die französische Münzprägeanstalt haben weitere Gedenkmünzen zum 70. Geburtstag des Citroën DS aufgelegt. Die Kollektion besteht nun aus der bereits ausverkauften 10-Euro-Silbermünze, zwei neuen 20-Euro-Münzen aus Feingold beziehungsweise dreidimensional geprägtem Silber sowie einem Set, das die acht regulären französischen Euro-Münzen enthält.

Die neue 20-Euro-Goldmünze zeigt auf der Vorderseite einen DS 23 aus dem Jahr 1975 mit eingeschalteten Scheinwerfern. Sechs Lichtkegel symbolisieren die mit der Lenkung mitschwenkenden Scheinwerfer. Darunter ist spiegelbildlich ein Exemplar der ersten Generation DS 19 aus dem Jahr 1955 abgebildet. Die Zahlen 1955 und 2025 symbolisieren den 70. Geburtstag der DS. Die Buchstaben DS und RF stehen für das Auto und die Republik Frankreich (République Française). Auf der Rückseite finden sich der Nennwert der Münze, ein Hinweis auf den 70. Geburtstag und eine Grafik, die die charakteristischen hinteren Rückleuchten wiedergibt, die durch eine durchscheinende rote Färbung hervorgehoben werden. Auch die neue Münze aus 999er Feingold wird in einer sehr begrenzten Auflage hergestellt und zeichnen sich durch eine besonders hochwertige Prägung sowie ein nummeriertes Etui aus.



Die 20-Euro-Silbermünze wird im dreidimensionalen Hochreliefverfahren geprägt. Das Motiv wirkt, als würde es aus der Münze herausspringen und zeigt die Linien des Citroën DS. Das Relief zeigt das Fahrzeug auf den beiden Seiten der Münze von oben und unten. Die Münze aus 999er Silber wird ebenfalls in einem nummerierten Etui ausgeliefert.



Ergänzt wird die Münzenkollektion durch ein kleines Set mit den acht in Frankreich als Zahlungsmittel üblichen Geldstücken. Die in einer Auflage von nur 500 Stück erhältlichen Münzen zeigen jeweils ein DS-Motiv.



Die neuen Münzen sind bei autorisierten Händlern sowie der offiziellen Internetseite der französischen Münzprägeanstalt (www.monnaiedeparis.fr/en/e-shop) erhältlich. (aum)