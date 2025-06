BYD und Finn kooperieren

BYD und Finn gehen eine Partnerschaft ein. Die Kooperation sieht zunächst die Lieferung von bis zu 5000 Fahrzeugen in den nächsten zehn Monaten an den Autoabo-Anbieter vor. Die Vereinbarung umfasst die gesamte Modellpalette des chinesischen Herstellers. Mit Dolphin, Atto 2, Seal und Sealion 7 baut Finn sein Sortiment an Elektroautos aus. Auch der neue BYD Dolphin Surf soll direkt zum Marktstart in Deutschland im Abo verfügbar sein. Alle Fahrzeuge sind mit Laufzeiten zwischen sechs und 24 Monaten buchbar. (aum)