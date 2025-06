ZF liefert Luftfederung an Hyundai

Neben der Belieferung eines führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller hat die Division Commercial Vehicle Solutions (CVS) von ZF einen weiteren Auftrag für ihr elektronisch gesteuertes Luftfederungssystem Optiride ECAS erhalten. Hyundai wird die Technik in seine für den japanischen Markt bestimmten Busse einbauen. Auch der Brennstoffzellen-Lkw X-Cient soll später damit ausgerüstet werden.

Das ECAS-System (Electronically Controlled Air Suspension) umfasst eine Luftfederungssteuerung zum Heben und Senken des Fahrzeugaufbaus sowie eine lastabhängige Stabilitätskontrolle. Das Magnetventil und die Drucksensoren wurden mit der fünften Produktgeneration in einem einzigen, intelligenten pneumatischen Aktuator (Smart Pneumatic Actuator) zusammengefasst, was die Anzahl der Komponenten reduziert. Das vereinfacht auch die Integration in Lkw- und Bus-Plattformen. Das System bietet eine Reihe von nützlichen Funktionen, einschließlich einer einseitigen Absenkfunktion (Kneeling), die das sichere und mühelose Ein- und Aussteigen von Busfahrgästen erleichtert. Es regelt auch die Fahrwerkshöhe bei luftgefederten Achsen, was den Fahrkomfort steigert. (aum)