Oliver Rittierodt wird MG-Vertriebsdirektor

Oliver Rittierodt (53) wird neuer Vertriebsleiter von MG in Deutschland. Er kommt von Hyundai, wo er in den vergangenen zehn Jahren tätig war, zuletzt als Head of Sales Department East.

Oliver Rittierodt verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Automobilvertrieb – sowohl von Händler- als auch Importeursseite aus. Vor Hyundai Deutschland war der gelernte Automobilverkäufer bei BMW, Fiat und Seat tätig.



Rittirodt übernimmt die Vertriebsleitung von Patrick Schulz, der die Aufgabe im Herbst vergangenen Jahres kommissarisch mit übernommen hatte und inzwischen zu BYD gewechselt ist. (aum)