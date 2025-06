Porsche fährt in Le Mans auch wieder für den guten Zweck

Porsche setzt seine Initiative „Racing for Charity“ fort. Bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans am 14. und 15. Juni spendet der Sportwagenhersteller pro gefahrener Rennrunde 500 Euro. Der Hashtag „#RacingForCharity“ wird die die Kotflügel-Innenseiten der drei 963 des Werksteams Penske Motorsport zieren. Die Gesamtsumme wird im Anschluss an die beiden gemeinnützigen Kinder-Hilfsorganisationen Interplast Germany und Kinderherzen retten ausgeschüttet. In den vergangenen zwei Jahren wurden mit der Initiative bereits 1,822 Millionen Euro gesammelt.

Der Verein Kinderherzen retten fliegt Kinder und Jugendliche mit angeborenen Herzerkrankungen aus wenig entwickelten Ländern nach Deutschland, um im Universitätsklinikum Freiburg lebenswichtige Operationen vorzunehmen. Interplast Germany bietet in Entwicklungsländern und Krisengebieten Hilfe für Patienten mit angeborenen Fehlbildungen, Weichteildefekten nach Tumorentfernungen und komplexen Unfällen sowie Verbrennung durch plastisch-chirurgische Eingriffe vor Ort. (aum)