Nach dem Weltrekord ging es noch weiter

Mercedes-Benz hat einen Rekord für das Rückwärtsfahren eines Lastwagens samt Auflieger aufgestellt. Initiator Marco Hellgrewe legte gestern mit einem e-Actros 600 auf der Rennstrecke der Motorsport-Arena in Oschersleben 124,7 Kilometer zurück. Der Bundeswehroffizier aus der Nähe von Berlin überbot damit die bisherige Bestmarke eines Diesel-Lkw in den USA um rund 36 Kilometer und sicherte sich einen Eintrag in das „Guinness-Buch der Rekorde“. Er selbst hatte vor 17 Jahren schon einmal mit 64 Kilometern einen ersten Rekord aufgestellt und wollte den Titel wieder zurück nach Deutschland holen.

Die Rückwärtsfahrt dauerte bei durchschnittlich rund 20 km/h etwa 6 Stunden und 22 Minuten. Bei jeder Runde mussten 14 enge Kurven gemeistert werden. Insgesamt 476 waren es am Ende zusammengenommen. Mit der Aktion wollte Mercedes-Benz Trucks auch auf Themen der Transportbranche aufmerksam machen: Elektrifizierung, Verkehrssicherheit und das Image von Lkw-Fahrern.



Doch die Fahrt auf dem Rundkurs in Sachsen-Anhalt war nicht alles. Am Abend wurde die Fahrt fortgesetzt. Von der Motorsport-Arena ging es unter Polizeigeleit auf öffentlichen Straßen noch einmal im Rückwärtsgang zum 30 Kilometer entfernten zum neuen Global Parts Center in Halberstadt, dem weltweiten Verteilzentrum von Daimler Truck für Ersatzteile. (aum)