Im Grunde ist es nur ein Facelift – doch bei DS Automobiles bleibt es selten beim Offensichtlichen. Die Pariser Edelmarke im Stellantis-Konzern nutzt die Modellpflege ihres Kompaktmodells DS 4, um gleich einen neuen Namen einzuführen und das Auto etwas anders zu positionieren. Künftig heißt das Fahrzeug DS No. 4 (frz.: N°4) – ein Schritt hin zu einer stringenten Namensstrategie, angelehnt an die Welt der Haute Parfumerie. Wer dabei an „Chanel Nummer 5“ denkt, liegt sicher nicht falsch.

Mit 4,40 Metern Länge und einer Höhe von nur 1,47 Metern bleibt der DS No. 4 formal ein sportlich-elegantes Fließheckmodell, zeigt sich nach dem Facelift aber mit einer deutlich überarbeiteten Front, erstmals einem vollelektrischem Antrieb und erweitertem Technologieangebot – inklusive Chat-GPT-Integration. Eine Strategie, die den Anspruch der Franzosen unterstreichen soll, sich auch in der Kompaktklasse als stilvolle Alternative zu deutschen Platzhirschen wie Audi A3 oder Mercedes A-Klasse zu etablieren.



Zwei Ausstattungslinien und ein Sondermodell stehen zur Auswahl. Die Preise starten bei 38.640 Euro. (aum)