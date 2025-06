Alpine-Treffen zum 70. Geburtstag der Marke

Zusammen mit rund 150.000 Fans und Enthusiasten hat Alpine am vergangenen Wochenende in Dieppe, der Heimatstadt des Gründers Jean Rédélé, das 70-jährige Markenjubiläum gefeiert. Mehr als 1700 Alpine-Modelle aus Vergangenheit und Gegenwart versammelten sich auf den Rasenflächen entlang der Strandpromenade. Ein Highlight war die neue A390, das zweite vollelektrische Modell von Alpine, das CEO Philippe Krief dem Publikum präsentierte.

Anschließend fuhr das fünfsitzige Sport Fastback durch die Straßen von Dieppe, bevor sie sich den 700 Alpine Fahrzeugen anschloss, die sich auf der ehemaligen Rennstrecke von Dieppe/St-Aubin zu einer historischen, sieben Kilometer langen Parade versammelt hatten.



Zur Feier des 70-jährigen Jubiläums hat Alpine ein spezielles Markenlogo gestaltet. Während die Farben Blau, Weiß und Rot die Ursprünge der französischen Marke betonen, wird der klassische A-Pfeil durch die Zahl 70 verlängert. Die rote Zielscheibe in der Mitte des Rades, ein weiteres Automobilsymbol, steht für die Herausforderungen, denen sich die Marke in den nächsten 70 Jahren stellen will. (aum)