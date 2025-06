Lars Bialkowski ist neuer Country Manager von BYD Deutschland

Der chinesische Elektroautobauer BYD hat Lars Bialkowski zum neuen Country Manager Germany ernannt. Der 53-jährige Automanager verfügt über langjährige Führungserfahrung in unterschiedlichsten Bereichen der europäischen Automobilindustrie. Nach Stationen bei Nissan und Renault war er zuletzt SVP Managing Director von Stellantis in Deutschland. Für den weltweit größter Hersteller elektrifizierter Autos soll er „den Wachstumskurs in Deutschland fortsetzen und weiter beschleunigen“, sagt Maria Grazia Davino, SVP Regional Managing Director bei BYD Europe.

BYD hat mit dem rein elektrischen Kleinwagen Dolphin Surf gerade das zehnte Modell auf den deutschen Markt gebracht. Mit 2793 Neuzulassungen in den ersten vier Monaten 2025 haben die Chinesen hierzulande bereits annähernd so viele Fahrzeuge auf die Straßen gebracht wie im gesamten vergangenen Jahr. Bis Ende 2025 soll die Zahl der Vertriebsstützpunkte in Deutschland von derzeit 27 auf rund 120 anwachsen. (aum)